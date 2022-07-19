響應政府鼓勵生育 一銀員工產假調高至58天

第一銀行響應政府鼓勵生育政策，宣布將產假、產檢假、陪產檢及陪產假分別提高為「產假 58 日 (含假日)、產檢假 8 日、陪產檢及陪產假 8 日」，並放寬陪產請假期間為分娩日前後各 15 日內請畢，期間共 30 日，讓新手父母有更多休養與照顧子女的彈性時間。

一銀近年逐步調高生育津貼，2021 年大幅調高為第一胎 10 萬、第二胎起每胎 15 萬元，第二胎雙胞胎可以領到 30 萬元，讓員工更勇於增產報國，根據統計，2021 年新生兒人數約 200 人，近 5 年平均每年新生兒人數增加超過 30 人，成長率逾 15%。

一銀表示，自 2017 年以來，已補助超過千名新生兒，2021 年補助金額更超過 2000 萬元，顯示銀行鼓勵生育措施確實提高同仁生育意願，成效顯著。

一銀表示，近期除積極響應國家婚育政策，不僅提供結婚津貼 3 萬元，逐年提高生育津貼，更加碼提供「孕期交通津貼 1 萬元」，讓懷孕同仁於妊娠後期享有計程車費用補助，藉由舒適的交通工具降低通勤風險。

一銀表示，妊娠婦女於孕期即享有專業護理師提供的產前衛教與健康指導、安排孕媽咪講座。銀行更設置哺 (集) 乳室，且聘有具備「華人區泌乳專業執照」護理人員，讓同仁在產前、產後都能擁有專業的生育諮詢與照護資源。

另外，員工懷孕期間還享有全薪安胎假 44 天，並施行彈性工時制度，讓撫育未滿三歲子女及照顧家庭成員需要的員工選擇適用，同時提供員工子女教育獎助金，以及企業托育合約，給予員工優惠安全的托育協助，積極打造友善家庭的職場環境。