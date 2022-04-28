防疫補助不間斷 一銀再為員工投保防疫險

第一銀行今 (28) 日宣布，全額補助每位員工「實名制快篩劑」購買費用 500 元，並持續為 8000 名員工投保 2022 年防疫險。

一銀表示，去年疫情期間配合孩童停課或居家隔離，同仁申請居家辦公的彈性，並補助每位員工最高 5000 元防疫保障金，提供國內員工投保防疫險，給予疫苗險、PCR 篩檢費用補助。

另外，營業單位也有防疫物資採購經費，每位員工在 1500 元預算內，自主採購口罩、防護面罩、酒精、手套及隔離衣等相關防疫物資。

第一銀行也給予員工 14 天的有薪「防疫照顧假」、「防疫隔離假」，同時以有薪「疫苗接種假」來鼓勵員工積極接種疫苗，提升防疫實質量能，實施迄今累計受惠人數高達 7651 人。

在海外分行部分，則加碼提供防疫獎金，對於因疫情無法返國的同仁，給予年度特別休假、探親及健檢額度遞延，也補助返國隔離期間防疫旅館費用。

此外，第一銀行為了全體同仁健康，在今年 4 月啟動全行員工的健康檢查，不僅優於法令，還特別為不同年齡的同仁安排適齡健檢方案，費用全部由行方負擔。

一銀表示，行方將持續視疫情發展，滾動式調整並精進各項防疫措施，提供更完善的福利與保障，期能在此關鍵防疫時刻，與所有同仁一起努力，攜手度過這波疫情。