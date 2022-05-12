美國AAA：自動駕駛輔助系統 還難以預防正面撞擊事故發生

根據美國汽車協會 (American Automobile Association，AAA)，在調查過美國特斯拉 (TSLA-US)、南韓現代和日本速霸陸的自動駕駛輔助系統後發現，這幾家公司的自動駕駛輔助系統都無法預防汽車正面撞擊事故的發生。不過，特斯拉在正面撞擊發生前有降低車速。

AAA 指出，當前的汽車駕駛輔助系統、以及自動煞車系統，距離完全自動駕駛還相當遙遠，仍然需要駕駛人來進行車輛操控。

AAA 在實驗當中使用特斯拉「Model 3」、現代「Santa Fe」和速霸陸「Forester」來做測試，在車輛行進方向相同的撞擊實驗當中，這三款汽車都成功的避免撞擊事故發生。

然而當「標的車輛」(Target Car) 以時速 15 英里 (約 24 公里) 的速度從對向駛來、測試車輛以時速 25 英里 (約 40 公里) 向前行駛，兩者間的距離在實驗開始時為 1000 英尺 (約 305 公尺)，結果 Santa Fe 和 Forester 都未能偵測到標的車輛接近，沒有減速來避免撞擊事故發生；而 Model 3 則是自動啟動煞車，在撞擊發生前的車速降至時速 3.2 英里 (約 5 公里)。

另外，在自行車橫越馬路的測試當中， Model 3 和 Santa Fe 都有成功偵測、並啟動煞車 (行車速度 25 英里、相距 290 英尺)；但是在相同條件下，速霸陸的 5 次測試結果，都未能成功辨識到自行車或即時煞住車輛。