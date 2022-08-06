Palantir逆勢擴大招聘 年底前有望徵才25%

經濟不確定性迫使美國多家企業紛紛裁員或縮減公司規模，Palantir Technologies(PLTR-US) 反倒逆勢而行，宣布年底前有機會再招聘 25%。

Palentir 發言人 Lisa Gordon 表示，今年迄今，Palantir 已新招募或延長 1100 名員工的僱傭合約，料年底前將再新增 300 名人力，總員工數很快就會達到 3670 人左右，高於去年底的 2920 人。

一般來說，企業在面對不確定性時的反應通常是放慢招聘步調或是裁員，Alphabet、蘋果和 Meta 等科技巨頭均已採取措施凍結人事招募，亞馬遜則已裁員約 10 萬人。

另外，華爾街日報周五 (3 日) 報導，為了將重心放在醫療保健 IT 服務和雲端業務，甲骨文本周已裁掉上百名員工，廣告和客戶體驗部門首當其衝。

受招聘消息激勵，Palantir 周五 (5 日) 收漲 1.2% 至每股 11.45 美元，但在科技股的慘烈表現拖累下，Palantir 今年迄今已跌 38%。

Palantir 業務主要是向政府和企業銷售資料分析軟體，近年來，該公司將擴建銷售團隊視為拿下更多訂單的重點之一。營運長 Shyam Sankar 年初時便表示，計劃今年新增至少 175 名銷售人員。

Palantir 全球招聘負責人 Bonnie McLindon 指出，在今年計劃招聘的 1400 個職位當中，除了銷售人力之外，軟體工程師也占很大一部份。