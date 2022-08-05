〈聯詠法說〉Q3營收估大幅修正 較去年同期近腰斬 

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (5) 日召開法說會，副董暨總經理王守仁表示，第三季受全球大環境不確定性因素干擾，消費性終端需求疲軟，預期三大產品線皆較上季下滑，營收有較大幅度修正，期望第四季可望回升。

聯詠預估，以美元兌新台幣匯率 29.8 元推算，第三季營收約在 191-203 億元，季減 36-40%，年減 47-50%，以營收低標來看，聯詠第三季營收恐較去年近腰斬，探 2 年多來新低，毛利率、營益率也雙雙下滑，分別為 42-44%、23-25%。

王守仁指出，由於現階段消費型終端需求疲軟，通路庫存也因前陣子缺料、塞港等影響而墊高，品牌系統廠拉貨保守，面板廠也降載生產，第三季營收將大幅修正，包括電視、手機、PC 等各類產品線需求皆下滑。

外界也關注庫存水位，聯詠第二季存貨金額約 188.37 億元，季增 15.31%，年增 74.09%，創新高，存貨週轉天數 103 天。

王守仁認為，由於生產周期約 3-4 個月，整體庫存仍屬健康、在可控範圍，預期需求下滑時，大致需要 2 季時間消化，庫存多為面板相關 IC 成品，預期在供應鏈不穩的情況下，在未來數季仍會維持較高的庫存水位。

展望下半年，王守仁坦言，需密切觀察總體經濟變化及市場需求回升速度，不過現階段已發現，品牌系統廠為突破不景氣，將推出新機種刺激需求，期望第三季將是聯詠今年營收的低點。

細分各產品線，王守仁看好，由於電視需求已提前下滑，第三季可望是低點，手機則因第四季有新機種推出，包括摺疊機還有 VR 等產品陸續問世，將關注銷售情況，至於 PC、筆電、顯示器，下半年都仍有庫存調整的情況。