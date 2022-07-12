驅動IC回到原點 外資再砍目標價 聯詠下探1字頭

外資今 (12) 日以「驅動 IC 回到原點」為題發布最新報告，指出由於訂單與價格大幅下滑，加上晶圓成本及庫存增加，驅動 IC 供應鏈未來半年的獲利表現恐回到疫情前甚至低於疫情前，因此下修供應鏈目標價，其中，聯詠 (3034-TW) 目標價自 262 元降至 174 元，下探 1 字頭。

除聯詠外，外資此次也修正世界先進 (5347-TW)、頎邦 (6147-TW) 的目標價，分別降至 80 元、58 元，評等維持劣於大盤，並同步調降譜瑞 - KY(4966-TW) 的目標價與評等，目標價自 2215 元砍至 1150 元，幾乎腰斬，評等降至中立。

外資表示，自 6 月起，已看到所有驅動 IC(包括 OLED 驅動 IC) 的定價和數量都有下滑跡象，預期驅動 IC 設計業者的獲利恐回到 2020 年前，其中又以二線業者會率先反映。

不過，隨著時序推進至 7 月，外資認為，產業惡化速度較先前看法更快，預計不僅二線業者，一線大廠聯詠與譜瑞 - KY 也將受波及，並認為第三季末和第四季定價還會持續下滑，即使是 OLED 驅動 IC 訂單也大減，影響晶圓廠和封測廠下半年產能利用率降低。

外資補充，由於下半年價格明顯下滑，驅動 IC 設計業者正試圖將價格壓力轉嫁給晶圓廠與封測廠，不過，儘管二線晶圓廠自第三季開始調降代工價格，降幅仍遠不及定價下滑的幅度，象徵下半年毛利率將承壓，甚至在半年內就會低於疫情前水準。

尤其若 TDDI 價格第三季末持續下降，外資預期，部分供應商毛利率恐跌破 20%，加上營運固定支出成本，營運恐轉盈為虧。

細分各產品，外資認為，今年底 TDDI 的定價下滑壓力就可望趨緩，大尺寸驅動 IC 則由於部分產品的價格仍是疫情前的 2 倍，價格壓力將一路延續至明年上半年，OLED 驅動 IC 則是自今年第四季開始面壓，並預期驅動 IC 定價下滑後，來自中國同業的競爭也將加劇，都不利相關業者營運。