聯詠Q2營益率未達標 EPS 13.95元探五季低

聯詠 (3034-TW) 今 (29) 日公布第二季財報，由於面板景氣急速反轉，影響營收未達標，加上售價有壓，毛利率下滑至 47.62%，營益率也受營收規模收斂，僅 31.74%，未達財測低標，稅後純益 84.87 億元，季減 23.79%，年減 13.28%，每股稅後純益 13.95 元，改寫近五季低點。

聯詠原預期第二季營收季減 2-6%，實際則季減 13.84%，凸顯客戶調整庫存的力道遠高於公司預期，毛利率實際達 47.62%，符合財測區間 46-49%，營益率則僅有 31.74%，未達預估區間的 32-35%。

聯詠第二季營收 314.61 億元，季減 13.84%，年減 7.77%，毛利率 47.62%，季減 3.11 個百分點，年減 2.71 個百分點，營益率 31.74%，季減 4.63 個百分點，年減 3.42 個百分點，稅後純益 84.87 億元，季減 23.79%，年減 13.28%，每股稅後純益 13.95 元。

聯詠上半年營收 679.73 億元，年增 12.39%，毛利率 49.29%，年增 1.88 個百分點，營益率 34.23%，年增 2.48 個百分點，稅後純益 196.22 億元，年增 25.29%，每股稅後純益 32.25 元。

展望下半年，同業敦泰 (3545-TW) 率先釋出展望，指出整體產業庫存水位偏高，預估庫存去化短期很難改善，坦言今年底前毛利率很難止滑，預期明年才有機會反轉。