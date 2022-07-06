聯詠6月營收81.58億元創1年半新低 Q2未達標

聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日公告 6 月營收 81.58 億元，月減 25.72%，年減 29.55%，第二季合併營收 314.61 億元，季減 13.84%，年減 7.77%，累計上半年營收 679.73 億元，年增 12.39%；由於面板客戶庫存調整大於預期，加上驅動 IC 價格下滑，聯詠 6 月營收創下 1 年半新低，第二季營收也未能達標，上半年則續創新高。

聯詠原預估，第二季營收為 345-358 億元，季減 2-6%，年增 1-5%，不過，受客戶 6 月臨時暫緩拉貨影響，第二季實際繳出的營收結果不如預期，達成率約 91.19%。

聯詠 6 月 SOC、驅動 IC 業務同步下滑，SOC 營收 24.85 億元，月減 35.27%，驅動 IC 營收則約 57.22 億元，月減 21.2%。

展望後市，外資認為，現階段消費性產品市況不佳，干擾聯詠驅動 IC 出貨，加上中國手機等行動裝置銷量低迷，對 OLED 驅動 IC 需求也放緩，OLED 驅動 IC 下半年價格恐下跌 1 成。

聯詠也坦言，受大環境影響，終端消費受壓抑，目前看第三季市場需求仍不明朗，坦言在需求不好時，庫存與晶圓產能調整在所難免，其中，庫存調整階段約 1-2 季。