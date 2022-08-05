巨大上半年獲利年增2.1% EPS 9.66元

巨大 (9921-TW) 今 (5) 日公布最新財報，第二季稅後純益 18.02 億元，季減 1.1%，年減 2.55%，每股純益達 4.8 元，上半年稅後純益達 36.2 億元，年增 2.1%，每股純益達到 9.66 元。

巨大指出，目前歐美市場通路存貨已漸漸回補，中低階存貨充足，高階產品仍供不應求。

巨大第二季營收 227.4 億元，毛利率 24.6%，季增 1.7 個百分點，年減 0.6 個百分點，稅後純益 18.02 億元，季減 1.1%，年減 2.55%，每股純益 4.8 元。

巨大上半年營收 450.1 億元，毛利率 23.77%，年增 1.44 個百分點，稅後稅後純益達 36.2 億元，年增 2.1%，每股純益達到 9.66 元。

巨大上半年自有品牌在歐美市場的銷售，因高階自行車及電動輔助自行車 (E-bike) 零件短缺，供貨不及受到影響，加上去年同期高基期，依原幣計算，捷安特美國公司營收較去年同期小幅成長；捷安特歐洲公司營收較去年同期減少近 10%；捷安特中國內銷自 5 月解封之後，需求顯著成長，業績成長接近 20%。上半年巨大集團 E-bike 銷售額 (OB+OE) 占集團營收 28%，是集團重要成長動能。

巨大指出，目前歐美市場通路存貨已漸漸回補，中低階存貨充足，但高階產品供不應求，從剛結束的 2022 環法賽可看出，自行車運動熱度不減，因此產業仍充滿商機，尤其在能源價格逐漸走揚，消費者更注重環境保護，自行車發展仍可期待。