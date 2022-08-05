亞洲央行料持續緊縮 泰銖、印度盧比、菲幣走升

印度央行 (RBI) 宣布升息之後，印度盧比周五 (5 日) 走強，而泰銖也因下周可能開始收緊政策的預期，而大漲超過 1%。

隨著 6 月零售通膨達到 7%，印度央行宣布升息 50 基點，經濟學家預計未來還會有更多升息，因為通膨預計將在今年餘下時間，保持在央行 2%-6% 容忍區間的上限。

道明證券新興市場策略主管 Mitul Kotecha 表示，由於持續的高通膨可能更進一步擴大通膨預期，以及通膨將在未來幾個月保持在目標區間以上的風險，印度央行將在未來幾個月繼續升息。 .

他說：「與其他亞洲貨幣一樣，盧比從近期美元貶值中受益，在突破 80 後回落，我們預計近期會繼續盤整。」

印度盧比上漲 0.7%，而 10 年期公債殖利上漲 9.4 個基點至 7.251%。盧比本周預計上漲約 0.2%，為連續第三周上漲。

與此同時，泰銖上漲 1%，原因是投資者開始消化自 2018 年底以來的首次升息，因為 7 月份通膨速度仍接近 14 年高點。

Kasikorn Securities 策略師 Sunthorn Thongthip 表示，因為低油價和遊客人數增加，幫助經常帳戶改善，泰國銀行預料將在 8 月 10 日升息 25 個基點。

Kasikornbank 預計到今年年底政策利率將升至 1%。

在其他貨幣中，菲律賓披索上漲 0.7%，原因是菲國央行因 7 月通膨強勁，而面臨收緊貨幣政策的壓力。

ING 和巴克萊的分析師預計，自 5 月以來總共升息 125 個基點後，8 月 18 日菲律賓央行將升息 50 個基點。