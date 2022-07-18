韓股周一帶領亞股普遍上揚 亞幣回彈

隨著投資者撤回對聯準會本月更大幅度升息的押注，亞洲貨幣與股市周一 (18 日) 轉強，南韓股市 (KOSPI) 上漲 1.8%，領漲亞洲股市。

韓股科技巨頭三星電子和 SK 海力士，均連續第二個交易日上漲，分別收漲 3.17% 和 2.33%，創下 6 月中旬以來的最高。

在匯率部分，韓元上漲 0.7%，漲幅居前，新加坡元上漲 0.1%，印尼盾基本持平。

此前，聯準會激進的升息以及歐洲和中國經濟不穩，共同幫助美元創下了兩年來的高位。但隨著高達 100 基點的升息預期降溫，美元也顯得疲軟。

瑞穗銀行美國經濟和策略主管 Vishnu Varathan 表示，本周美元多頭可能會變得謹慎，但這不應被誤解為美元即將暴跌。

與此同時，印尼財政部官員表示，印尼取消了對所有棕櫚油產品徵收的出口稅，直至 8 月 31 日，以幫助促進出口和緩解高庫存，並補充說，此舉不會影響政府收入。

分析師預計，印尼央行將維持利率不變。但央行總裁 Perry Warjiyo 周日表示，如果通膨還是由根本上回升時，央行將毫不猶豫地升息。

市場繼續關注中國的經濟形勢，疫情重新升溫和房地產市場的嚴重下滑，為中國增長蒙上了一層陰影。先前為抗擊疫情實施的嚴格封控，造成中國經濟增長在第二季急劇放緩，低於預期。