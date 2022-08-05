〈航運指數〉SCFI連跌2個月 歐洲、美西線運價跌幅擴大

上海航交所今 (5) 日公布最新 SCFI 綜合指數 (上海出口集裝箱運價指數)，呈現連 8 周下跌，且跌點仍持續擴大中，較上周續跌 148.13 點至 3739.72 點，改寫去年 6 月中旬以來新低，三大長程航線同步走跌，且歐洲線、美西線跌幅擴大，尚未見止跌跡象。

三大航線中，美東線最新報價跌幅相對小，來到每 FEU(標準 40 呎櫃)9330 美元，續跌 18 美元，創去年 7 月初以來低點，美西線則是周跌 195 美元至 6499 美元，續創去年 11 月初以來新低。

而歐洲線每 TEU 運價 (標準 20 呎櫃) 來到 5166 美元，續跌 250 美元，跌幅擴大為 4.62%，並創去年 5 月上旬以來低點。

貨攬業者指出，美西因卡車司機罷工，導致部分零售商將貨物轉向美東，使美東貨量提升，因而運價跌幅相對小。

另一方面，由於美國零售商甚至處在降價清庫存的階段，因而美西雖有供應鏈瓶頸的壓力，需求面遲遲無法在旺季提振，導致美西運價仍處在下跌趨勢。

貨攬業者也提到，近來全球主要航線中的 8-9 月航班中，包括跨太平洋、跨大西洋和亞洲 - 北歐和地中海等，取消了約 100 次航行，等同 13% 的取消率，更有約 68% 空白航班出現在遠東至北美的航線上，航商期藉此緩和運價跌勢，至於運價能否回穩，仍有待觀察歐美市場對第四季感恩節、耶誕節和元旦等過節需求的拉貨力道。