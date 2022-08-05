長榮Q2獲利續寫新猷EPS 19.33元 上半年每股賺38.49元

長榮 (2603-TW) 今 (5) 日率先貨櫃航商公布第二季財報，再次繳出驚奇成績，單季大賺 1022.93 億元，季增 0.92%、年增 143.22%，每股純益 19.33 元，再寫單季獲利新猷，上半年稅後純益已達 2036.53 億元，年增 160.62%，每股純益 38.49 元。

長榮指出，上半年持續受惠運價維持高檔，加上新船陸續投入增添營運動能，第二季營收、獲利和 EPS 均超越第一季。

長榮第二季合併營收 1749.99 億元，季增 2.44%，年增 75.06%，營業毛利 1217.71 億元，季增 3.18%，年增 122.47%，毛利率 69.58%，季增 0.49 個分點，年增 14.82 個百分點，營業利益 1179.3 億元，季增 2.72%，年增 126.77%，營益率 67.39%，季增 0.19 個百分點，年增 15.37 個百分點，稅後純益 1022.93 億元，季增 0.92%，年增 143.22%，每股純益 19.33 元。

長榮上半年合併營收達 3458.24 億元，年增 82.09%，營業毛利 2397.9 億元，年增 136.59%，毛利率 69.34%，年增 15.97 個百分點，營業利益 2327.33 億元，年增 142.46%，營益率 67.3%，年增 16.76 個百分點，稅後純益 2036.53 億元，年增 160.62%，每股純益 38.49 元。

長榮指出，每股淨值已從第一季的 82.54 元上升至 85.30 元。

長榮也公告，將以約 3500 萬美元 (約新台幣 10.5 億元) 購置新造 2000 個冷凍機和 1500 個機櫃一體式冷凍櫃，以供營運使用。

上海航交所今日同步公布最新 SCFI 綜合指數 (上海出口集裝箱運價指數) 報價，已連跌 8 周，且跌點持續擴大中，較上周續跌 148.13 點至 3739.72 點，改寫去年 6 月中旬以來新低，三大長程航線同步走跌，且歐洲線、美西線跌幅擴大，尚未見止跌跡象。

展望海運後市，貨攬業者不諱言，若終端庫存未能有效消化，可能限制未來幾季的貨櫃需求，預計市場將在年底出現放緩。