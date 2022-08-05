〈新唐法說〉Q3配合客戶降低庫存水位 尚未看到降價壓力

MCU 大廠新唐 (4919-TW) 今 (5) 日召開法說會，董事長蘇源茂坦言，現階段中國消費性 MCU、PC 市場需求趨緩，產品線也受影響，第三季會配合終端客戶調整到合理的庫存水位，但產品尚未有降價壓力，整體毛利率可望持穩。

蘇源茂指出，進入 5、6 月後，隨著美國加速升息，整體市場變化很快，也看到第二季出貨給客戶的產品並未銷售出去，因此本季將嚴格管控庫存、並配合客戶降低庫存水位，至於中國消費性 MCU、PC 市場何時復甦，仍無法定論。

不過，蘇源茂也看到，仍有部分客戶持續向新唐追貨，尤其公司自併購松下半導體後，不論是產品線、市場及客戶都豐富很多，因此對下半年仍樂觀看待。

價格方面，蘇源茂重申，當市場需求向下，一定會有客戶來協調，但整體來看，新唐在各產品線都沒有看到降價壓力，且看好下半年毛利率可以維持既有水準，將密切觀察後續需求變化。

細分產品線，總經理楊欣龍補充，新唐 MCU 主要營收還是來自大宗消費性市場，尤其第二季中國因實施封控，製造端客戶需求減少，因此本季有庫存調節的壓力，但在工控、車用、雲端需求仍相當穩健。

尤其車用市場方面，儘管汽車製造受晶片短缺而減少產出，但電動車需求還是相當強勁，如 BMIC 產品線以電動車應用居多，比重達 80%，主要為高壓應用，現階段仍供不應求，本季也將推出新一代 BMIC 送樣給客戶。

此外，新唐 HMI 產品線也已導入電子後試鏡、抬頭顯示器應用，並獲得日本、台灣汽車電子模組製造商等新客戶採用。