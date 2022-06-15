MCU去年產值202億美元創高 新唐擠進全球第七

研調機構 IC Insights 出具最新報告指出，去年受惠疫後經濟復甦，MCU 市場供不應求，銷售單價、出貨量同步增加，推升 MCU 產值衝上 202 億美元，創歷史新高，前五大供應商排名維持不變，台廠新唐 (4919-TW) 則擠進全球第 7 名。

研調表示，MCU 在各種嵌入式控制與運算裝置無所不在，且持續導入至更多系統，尤其在汽車系統、感測裝置成長最顯著，帶動去年整體市場強勁反彈，且由於疫情干擾，供應商生產也無法趕上需求。

MCU 產值 2019 年因全球經濟疲軟，年減 7%，2020 年又因新冠疫情影響，產值再度減少 2%，去年迎來強勁反彈，達 202 億美元，一舉改寫歷史新高，年增 27%，增幅更創下 2000 年以來新高。

MCU 去年平均售價 (ASP) 年增 12%，為 1990 年代中期以來的最大年增幅，不過，由於整體生產受限，出貨量僅約 312 億顆，年增 13%。

前 5 大 MCU 供應商排名則與前年相同，依序為恩智浦 (NXP)、微芯 (Microchip)、瑞薩 (Renesas)、意法半導體 (ST)、英飛凌 (Infineon)，其中，恩智浦、意法半導體和英飛凌皆為歐洲業者，微芯、瑞薩則分別為美國、日本廠商。

若以前 5 家供應商的銷售額與市占率來看，去年前 5 家銷售額占全球產值高達 82.1%，與 2016 年的 72.2% 相比，增長 9.9 個百分點，主要原因即是透過收購和合併，帶動 MCU 供應商呈現大者恆大。

至於全球 MCU 供應商 6-10 名，依序為德儀 (TXN-US)、新唐 (4919-TW)、羅姆 (Rohm)、三星 (Samaung) 和東芝 (Toshiba)，銷售額合計達 23 億美元，市占率約 11.4%，若在前 10 名之外的供應商，去年市占率僅為 6.5%。