〈新唐法說〉董座：產能仍供不應求 Q2車用、商用訂單強

新唐 (4919-TW) 今 (5) 日召開法說會，董事長蘇源茂表示，儘管現在消費性市場需求低迷，不過，車用、商用等需求仍相當強勁，可望成為第二季營運動能，且儘管現今有取得較多產能，但仍處在供不應求狀態。

蘇源茂指出，新唐過去業績成長主要受限產能供應，但公司透過積極爭取，已取得較多產能，預期下半年在新產能加入下，可滿足更多產品，其中，成長較大的領域如車用。

新唐自併入 NTCJ 後，專注車用 BMIC 領域，該市場前兩名為 ADI、NXP，公司也一直推出新品，技術上屬領先態勢，預期下半年在 NTCJ 與 Tower Semiconductor 合資的新產能開出後，期望推升出貨量、市占率繼續成長。

至於 PC 領域，蘇源茂坦言，儘管中國消費性需求趨緩，但經營層努力將產品往歐美地區銷售，期望將中國需求轉弱的影響降到最低，而在商用領域的市占率則持續成長，儘管爭取到較多產能，但車用產品還是無法滿足客戶所有需求。

另外，新唐 40Gbps USB4 Retimer 已完成設計定案 (Tape-out)，目前擁有該技術的業者包括英特爾 (INTC-US) 在內大概只有 2-3 家，公司主要為超微 (AMD-US) 的 Reference design，也持續與英特爾洽談，期望成為第二供應商。

至於自家 6 吋晶圓代工現況，新唐已與 95% 以上的客戶簽訂為期數年的產能保障協議 (LTA)，預期跟客戶間的價格會比較穩定。