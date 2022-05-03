新唐Q1純益年增344% 每股賺2.87元同步攀峰

MCU 大廠新唐 (4919-TW) 今 (3) 日公布首季財報，受惠 MCU 價格維持高檔，加上車用、工控需求續強，首季稅後純益不僅站穩 10 億元，也續創歷史新高，達 12.03 億元，季增 10.47%，年增 343.91%，每股稅後純益 2.87 元，同步改寫新猷。

新唐第一季營收 107.22 億元，季增 3.21%，年增 6.45%，毛利率 43.85%，季增 2.19 個百分點，年增 4.94 個百分點，營益率 13.45%，季增 1.76 個百分點，年增 9.67 個百分點，稅後純益 12.03 億元，季增 10.47%，年增 343.91%，每股稅後純益 2.87 元。

新唐自 2020 年 9 月正式合併 NTCJ 以來，隨著整合效益顯現，加上 MCU 等價格上漲、需求強勁，不僅毛利率、營益率、淨利率逐季改善，且更勝合併之前，推升獲利創下歷史新高。

另外，新唐今日也公告新任總經理，由原先雲端事業群副總楊欣龍正式接任，董事長蘇源茂則由暫代總經理，回歸專注在董事長與執行長職務。

展望後市，隨著傳統汽車不斷電子化，加上電動車趨勢，車用 MCU、功率元件等 IC 持續供不應求，新唐著墨影像感測、電池監控 IC(BMIC)、CSP MOSFET 等，可望跟隨整體市場一同成長。