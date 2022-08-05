〈天鈺法說〉供應鏈庫存壓力大 Q3營收估下滑盼Q4回升

驅動 IC 業者天鈺 (4961-TW) 今 (5) 日召開法說會，董事長林永杰表示，由於市場需求下滑不少，供應鏈庫存壓力較大，預期第三季營收將修正，但公司自年初起就已開始庫存去化，庫存週轉天數約 96 天，低於同業，期望第四季營收回升。

林永杰指出，年初起就觀察到由於塞港等物流因素，衍生出很多隱藏庫存，整體需求並不實際，因此上半年就積極調整庫存，包括向供應商表示無法繼續維持高投片量，也對客戶祭出優惠價格，加強客戶拉貨意願。

隨著庫存週轉天數較同業低，林永杰認為，低庫存可望維持未來幾季的競爭力，如針對未來投片量進行價格協商，期望第四季毛利率可望止穩。

細分產品線，林永杰說明，小尺寸驅動 IC 幾乎沒有庫存，FHD TDDI、平板 TDDI 都將在本季量產，OLED 手錶驅動 IC 將在年底前量產，OLED 手機驅動 IC 則預計明年量產。

天鈺也對元太 (8069-TW) 的 ESL(電子標籤)、E5 電子紙顯示器寄予厚望，尤其 E5 將會是最早量產的供應商，彩色電子書的驅動 IC 也已準備好，客戶導入速度仍照計畫進行，量產進度則仍視客戶需求。

另外，天鈺過往 PMIC、TCON 大多都供應給群創 (3481-TW)，不過，目前標準品也獲中國面板廠採用，DDR5 PMIC 也可望在明年量產。

展望下半年，林永杰認為，第三季營收下滑機率大，但隨著電商品牌陸續進行折扣活動，部分更有 5、6 折，終端產品包括筆電、電視等都非常便宜，仍可望帶動部分消費動能，期望第四季營收、毛利率有轉機。