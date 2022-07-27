推特9/13開股東大會 表決馬斯克收購案

推特週二 (26 日) 宣布，公司將於 9 月 13 日召開股東大會，就全球首富馬斯克 (Elon Musk) 收購推特的交易進行投票。

推特將於美東時間 9 月 13 日上午 10 時 (台灣時間 9 月 13 日晚間 10 時) 許召開股東大會，股東將能夠觀看網路廣播 (webcast) 會議並投票。

推特董事會此前一致建議股東投票通過馬斯克的收購協議，並建議股東同意推特向參與收購交易的管理人員支付報酬。

馬斯克於 7 月 8 日取消 440 億美元收購推特的計畫，他指控推特嚴重違反收購協議的多項條款，提供虛假和誤導性的陳述，包括謊報垃圾機器人比例和假帳戶數量。

推特 (TWTR-US) 隨後在 7 月 12 日在德拉瓦州衡平法院對馬斯克提起訴訟，尋求法律途徑以維持交易進行。推特控訴，馬斯克卻拒絕履行對推特及其股東的義務，只因他簽署的交易不再符合他的個人利益。

馬斯克一方原先要求法官明年 2 月才開庭審理，不過，推特向法院表示這樣可能危及這項交易的融資，因馬斯克提供的融資方案將在明年 4 月到期，這代表若審判未能及時完成，推特收購案將正式告吹。

推特 9/13 開股東大會 表決馬斯克收購案 (圖片：AFP)

法官已同意加速審理案件動議，裁定在 10 月進行為期 5 天的快速審判，讓推特奪下與馬斯克官司大戰首勝。

目前推特和馬斯克仍在為開審日期爭執不休。根據馬斯克最新提交給法官的文件顯示，馬斯克已要求法官將 10 月 10 日起 (為期五天) 的法庭審理日期，延至 10 月 17 日起開庭 。

馬斯克律師要求法官要打破僵局，讓事情迅速向前推進，還要求法官下令推特在 8 月 1 日之前提供馬斯克一方所有推特平台的原始數據。