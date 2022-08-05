特斯拉股東批准股票1拆3 馬斯克：未來將有12座超級工廠 

特斯拉股東在周四 (4 日) 的股東年會上批准股票分割計畫，這次拆股後，特斯拉每一股的價格將低於 300 美元，有助於吸引更多散戶買進，延續 5 月底以來的強彈氣勢。

身穿黑色西裝出席年會的執行長馬斯克表示，特斯拉預期能在今年底實現一年生產 200 萬輛車的目標，並將持續興建工廠，預料年底前宣布新的廠址，預期最終將有 10 到 12 座超級工廠。

特斯拉在加州、上海各有一座超級工廠，柏林和德州的工廠正在興建當中。

特斯拉 3 月 28 日透過推特宣布股票分割計畫，但迄今未宣布生效時間。從宣布到投票中間的四個多月時間差，似乎讓特斯拉股價從中受益：相較於那斯達克 100 指數 (NDX) 從 6 月低點上漲近 20%，特斯拉 (TSLA-US) 表現更亮眼，已從 5 月低點大漲近 50%。

光是 7 月，特斯拉就上漲 32%，是去年 10 月以來最佳單月表現。第 2 季財報強勁，仍是帶動這波反彈的最主要原因，而拜登政府通過氣候法案、以稅負優惠鼓勵綠能，提供更進一步的支撐。

馬斯克宣布大規模建廠藍圖，目標擁有 12 座超級工廠。(圖: AFP)

Roth 資本夥伴公司分析師 Craig Irwin 說，特斯拉股票分拆的時機「挑得幾乎無處可挑剔」，股東投票的時候，市場已經朝正確的方向前進。

然而，從今年初起縈繞在特斯拉的諸多疑慮仍未消散，包括供應鏈中斷問題、美中緊張關係升高、馬斯克和推特即將開打的法律大戰。

況且，拆股也並非總能拉抬股價，Alphabet、亞馬遜今年稍早都曾分割股票，但股價表現平淡。

股東大會批准拆股後，特斯拉周四盤後的股價並沒有特別突出的漲勢，截稿前小漲 0.17% 至每股 927.50 美元。

特斯拉一直是富達平台上頗受散戶青睞的股票，而這已是該公司不到兩年來的第二次拆股。2020 年那次一拆五的股票分割計畫，曾帶動其股價從宣布拆股到執行日大漲 60%。

除了拆股，特斯拉的股東也在周四的年會上表決 10 多項提案，包括重選董事權、公司治理、環保議題等。

股東們通過一項增加投資人提名董事權力的提案，但不同意員工有權籌組工會，也未通過縮短董事任期和取消絕對多數門檻。此外，股東們也未批准公司必須每年報告種族歧視、性騷擾、水資源風險的提案。