憂成本飆升耗盡現金 超越肉類股價開盤跌破IPO價格

Beyond Meat (BYND-US) 周四 (12 日) 股價開盤下跌 18% 報每股 21.4 美元，首次低於首次公開募股 (IPO) 價格，因投資人擔心這家純素肉類製造商成本上升，無法應對日益激烈的競爭。

該公司第 1 季營運現金從一年前的約 3100 萬美元飆升至 1.65 億美元，因為這家以植物性肉類先驅將其產品多元，並提供更大的折扣以保護其市占率。

摩根大通分析師戈德曼 (Ken Goldman) 說，「Beyond Meat 的成本結構可能不正常，到明年年底現金可能就會用完。」「我們擔心管理層的前景與當前的現實有些不平衡。」

Beyond Meat CEO 布朗 (Ethan Brown) 周三 (11 日) 試圖解決這些擔憂。他說：「我不會考慮本季的現金消費，然後來假設我們沒有現金。」他補充說，該公司正在採取「幾項措施」來減少開支。

Beyond Meat 周四開盤價遠低於其 2019 年 25 美元的 IPO 價格，其市值已從約 140 億美元的峰值暴跌至 16.6 億美元。

至少有 5 家券商周四調降該股的目標價，其中一些券商對該公司獲利表達擔憂，尤其是預計通膨飆升導致成本壓力仍將存在。

Cowen 分析師表示，「植物性肉類並不是一種時尚，Beyond Meat 的使命是崇高的。然而，我們仍然認為轉虧為盈如果不用花幾年時間，起碼也要幾季。」