中國7臨時危險區飛航公告失效 交通部：航班、船舶恢復航行

中國先前發布 7 個臨時危險區飛航公告，交通部指出，繼昨 (7) 日中午 12 時第 1-6 區失效後，第 7 區也於今 (8) 日上午 10 時失效，相關航班及船舶已逐步恢復航行，民航局與航港局將持續引導航機及船舶避讓臨時危險區，以維護海空運航行安全。

交通部說明，空運部分，受臨時危險區影響我國際航路，導致進出及過境我國航班皆須繞道及避讓，經民航局統計，8 月 7 日全日國際航班的起飛、降落及過境班機約 430 架次 (起飛 138 架次、降落 145 架次、過境 147 架次)，觀察近 4 日的起飛及降落架次各約 150 起降架次，無明顯差異。

至於過境航機部分，交通部表示，因中國逕行發布的第 1~6 區臨時危險區公告已於 7 日中午失效，因此，過境航機已於中午後逐漸回歸正常。

交通部強調，後續民航局航管單位仍將嚴密掌握航機動態，並提供航管服務，以確保台北飛航情報區的飛航作業安全為首要之務。

海運方面，主要受影響者為基隆港、台北港及高雄港，進出港的船舶另訂航行計畫，以避免進入臨時危險區。經航港局統計，8 月 7 日全日，國內 7 處國際商港進港船舶共計 118 艘次、出港船舶共計 120 艘次，與前三 (4、5、6) 日差異不大，進出港船隻無明顯受影響之情形。

為確保船舶航行安全，航港局除已發布航船布告，週知台灣周邊海域船舶避開相關區域外，海事中心也全天候監控周邊海域船舶航行動態，以維航安。