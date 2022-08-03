〈裴洛西訪台〉中國軍演引發漣漪效應：航商繞道、能源運輸延誤

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 訪台行程引發中國不滿，並宣布在台灣周邊實施軍演，此舉已對全球供應鏈產生漣漪效應，船運公司紛紛繞道而行，導致能源運輸延遲。

知情人士透露，部分天然氣供應商正在改道，或是降低前往北亞的天然氣載運船船速，料影響本周向台灣和日本的出貨。

在中國對裴洛西訪台行程做出回應後，航運公司正在重新評估運輸選項，因為中國軍演可能進一步干擾全球最繁忙的航道。

中國日前公告，周四 (4 日) 起至周日 (7 日) 將於台灣周邊 6 個海空域進行軍事演習行動，央視周三稍早報導稱，中國已在上述地區展開海空軍聯合演習。

船舶經理和船東表示，周三台灣海峽整體交通正常，但隨著中國加強在該處的軍事演習，托運人可能需要讓船隻改道從台灣東側而行。根據船舶經紀人的說法，這將造成大約三天的運輸延誤。

儘管如此，由於每年這個時候是颱風旺季，托運人往往會遇到類似的海運中斷問題，幾天的運輸延誤算是很常見。

中國軍事演習料於下周結束，托運人和分析師將密切關注運輸問題是否會迅速平息。

南京恒洋投資管理基金經理 Huang Huiming 表示：「我們擔心演習是否會拖得更久、變得更激烈，進而影響供應鏈，但現在沒有跡象顯示會發生這個情況。」