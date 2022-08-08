農遊券3.0來了 30萬份面額200元 6項產品買滿600元即可抽

中國政府上周對我國祭出多項經濟制裁，增加暫停台灣農水產品輸入品項，為協助農漁民渡過難關，農委會今 (8) 日公布「六吃興旺」活動，即日起至 9 月底，只要購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛六項產品，滿 600 元即可抽 200 元農遊券，共計 30 萬份。

農委會陳吉仲主委表示，2 年前開始因疫情配合行政院振興方案推出農遊券，全民參與消費與體驗後，農漁畜產品銷售獲得顯著成效，適逢一年一度的文旦產季，加碼再推出本次「六吃興旺」農漁產促銷抽農遊券活動。

陳吉仲進一步指出，農遊券 2.0 帶動農業旅遊人數逾 500 萬人次，促進農村在地商機，整體外溢效益達新台幣 70.7 億元，根據調查，99% 以上的業者都希望再辦相關活動。

陳吉仲表示，自即日起至 9 月 30 日，民眾只要在各大農漁會與農遊券活動合作業者，或四大農漁產電商平台購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等六項農漁產品，單筆消費 600 元以上即可至農遊券 APP 登錄發票抽農遊券，登錄期間為即日起至 9 月 30 日 23:59 止。

農委會將於 10 月 5 日抽出 30 萬名幸運兒，可獲得 200 元農遊券一張，使用期限至 12 月 5 日止，中獎民眾可至全台農遊券合作業者消費折抵使用。

四大農漁產電商平台分別為「GoFish! 買魚去」、「鱻魚購」、「臺灣農產嘉年華」與「農良直賣所」，農委會表示，全台累計超過 3500 家農遊券合作業者皆可消費折抵。