共軍發射飛彈 外籍航空忙取消飛台班機、調整航線

中國解放軍舉行「鎖台」軍演，迫使外籍航空公司調整航線，並取消飛台北班機，凸顯國際航班大亂，東南亞與東北亞之間航線大受干擾。

路透報導，大韓航空表示，已取消周五（5 日）、周六首爾飛台北航班​​，並延後周日一個班機的時間。韓亞航也取消周五飛台航班。

新加坡航空公司說，由於「不斷變化的空域限制」，已取消周五星國和台北之間的班機，並將繼續緊盯情勢變化，以評估是否需進行更多調整。

航空公司發言人表示，全日空控股和日本航空公司（JAL），飛台北航班仍正常起降，但這兩家航空業者避開受影響空域，飛香港和東南亞班機也比照辦理。

香港國泰航空周四表示，避開台灣周圍受影響空域，此舉可能導致部分航班飛行時間增加。

全球航班追蹤平台 FlightRadar24 的資料顯示，截至周五上午，國籍航空業者華航和長榮仍正常起降，菲律賓航空公司，以及貨運航空公司聯邦快遞、優比速，也是如此，但避開受影響空域。

分享飛航風險資訊的航空業會員組織 OPSGROUP 表示，共軍軍事演習將影響東南亞和東北亞之間的主要航線，延長飛機飛行時間，並導致航空業者消耗更多燃料。

解放軍周四在台灣附近部署數十架飛機，發射彈道導彈，其中四枚掠過台北上空，為共軍史上最大規模台海演習，這場軍演將持續至周日中午。