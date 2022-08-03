〈裴洛西訪台〉交長：8航線受中方軍演影響 改走日菲替代路線

美國聯邦眾議院議長裴洛西今 (3) 日傍晚搭機離境，結束旋風式訪台，不過，中方接連祭出多項經濟制裁，衝擊農、漁等產業，明 (4) 日起更將在台灣周圍 6 個區域進行 3 天軍演，影響我國船舶及航機航線，對此，交通部長王國材表示，已針對陸、海、空運輸協商因應對策，空運已與日、菲談好替代路線，僅飛行時間略微拉長。

行政院發言人羅秉成指出，總統蔡英文裁示，對於中國近日陸續對我國祭出多項經濟制裁，包括禁止進口農漁產品及食品等措施，對產業造成衝擊，以及境外網路駭客攻擊，也產生資安問題，以及中國於周邊海域軍演，所衍生海、空運輸等問題，各部會應有所應變作為。

行政院長蘇貞昌稍早邀集相關部會首長，召開因應會議，指示各部會積極防止外力侵擾，確保政府及社會運作如常，特別針對保持陸海空運輸安全暢通、加強公司部門資安防護、維持社會資安防治假訊息，以及穩定產業經濟及金融股匯市正常運作等面向。

蘇揆特別指示各產業主管機會，協助業者因應相關衝擊，公私協力共同合作，防治外力不當的侵擾，維護社會正常運作。

中共解放軍將於明 (4) 日中午至 7 日中午在台灣周圍 6 個區域進行軍演，影響我國船舶及航機航線，對此，王國材說明，3 天軍演已把台北飛航情報區佔滿，所以有 8 條航線受影響，為了確保我國機場順利運作，今天花了很多時間溝通其他替代航路。

其中，往北美、東北亞的航線可改走福岡飛航情報區，往南的航線如東南亞、紐澳等，則走菲律賓馬尼拉的飛航情報區，交通部都已經談好了，確保出發跟來台航班都可飛行，民航局也都跟相關航空公司做了宣導。

海運的部分，由於海運與空運不同，沒有固定的航線，比較自由的航線，因此只要避開演訓區域即可，今天中午航港局已經發布航船布告，通知所有船舶避免到這六個區域工作。

陸運方面，王國材表示，尤其針對台、高鐵等關鍵基礎設施，已要求重點巡查，此外，也包括空港及海港部分，若倉庫有儲藏危險品也要特別注意，避免破壞或爆炸造成重大傷害。