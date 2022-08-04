11家券商可開辦安養、子女教育信託 最快Q4上路

因應台灣邁入高齡化社會，為提升證券商參與信託業務的發展，金管會今 (4) 日宣布，擬修法放寬 11 家證券商的投資理財型信託商品限制，使證券商可以提供多元的信託商品，包括安養信託、子女教育信託等商品，預計最快第 4 季可上路。

金管會自 2009 年開放證券商可以兼營金錢信託及有價證券信託業務迄今已逾 10 年，但是，證券商還是只能提供客戶投資「理財型信託」商品，也就是以信託方式為客戶進行資產配置。這讓券商公會多次提出開放的建議，認為過去證券商信託業務發展空間受到限制，信託商品設計無彈性與創意，無法為客戶規劃以客戶為導向的整合性信託商品，致出現業務發展瓶頸。

證期局表示，截至 6 月底為止，辦理「委託人已選好標的」之金錢信託的券商規模為 1699.11 億元；而「授權券商決定」的金錢信託規模約 257 億元左右。若以個別券商來看，規模前三大證券商為元大證、凱基證跟永豐金證。

為回應證券商業務發展的訴求，金管會本次將放寬證券商兼營信託業務的規定，使證券商可突破僅偏重投資理財型商品的現況，進一步發展結合安養照護、醫療服務等功能的信託商品，以滿足客戶全方位的財務規劃需求。

證期局表示，預料開放效益是讓業務多元化，券商原本只能賣基金、有價證券等單純理財性，但社會發展不一樣，可多元信託業務納入，如安養信託商品可納入進來，對業務發展將有所幫助。

不過，證期局強調，券商要提出新商品或項目，須向證期局提報申請，包括：完整計畫書、含內控規劃等，在法規鬆綁的同時，也將要求證券商辦理信託業務應導入「問責制度」，視需要將與負責本業務的高階管理人進行面談，以促使證券商能積極投入資源、培育信託專業人才、強化內部控制制度，俾於證券商發生重大違失時予以問責。