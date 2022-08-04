誠美材Q2毛利率衝破1成 EPS 0.33元 上半年每股賺0.51元

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (4) 日公告第二季財報，受惠匯率有利，單季毛利率重返 10% 之上，達 11.73%，為近 4 年來新高，單季純益達 2.15 億元，季增 77.92%、年減 4.71%，每股純益約 0.33 元，上半年稅後純益 3.37 億元，年減 29.1%，每股賺 0.51 元。

誠美材第二季營收 29.37 億元，季減 5.49%、年減 6.91%，毛利率 11.73%，季增 1.9 個百分點、年增 3.66 個百分點，反映日元匯率走貶，營益率 4.58%，季增 2.04 個百分點、年增 2.32 個百分點，稅後純益 2.15 億元，季增 77.92%、年減 4.71%，每股純益約 0.33 元。

誠美材上半年營收 57.22 億元，年增 4.2%，毛利率 10.8%，年增 4.18 個百分點，營益率 3.59%，年增 2.31 個百分點，稅後純益 3.37 億元，年減 29.1%，每股純益 0.51 元。

由於整體顯示器產業雜音不斷，誠美材對下半年營運也保守看待，預期未來 3-6 個月營運將相對辛苦，估第三季營運將較第二季下滑 3-4 成，稼動率將同步降至 6 成左右，不過在日元匯率、業外處分挹注貢獻下，第三季仍可望維持獲利。

另一方面，誠美材今日也公告，為降低相關管理成本，擬終止海外存託憑證 (GDR) 發行並在新加坡交易所下市，統計誠美材在新加坡交易所掛牌發行的海外存託憑證，截至今年 7 月 31 日止流通在外單位為 2888 單位。