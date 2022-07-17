促進家族信託業務發展 信託公會培訓「專業規劃顧問」開跑

由信託公會規劃的「家族信託規劃顧問師」課程正式開課，盼藉由強化信託人才培育，促進家族信託業務的發展，並貼近社會大眾資產規畫的實際需求。

「家族信託規劃顧問師」首梯公開班分別在北中南舉辦三個班次，其中台北班今天正式開課，開課始業式邀請金管會副主委蕭翠玲、信託公會理事長邱月琴以預錄畫面致辭，為學員們加油打氣。

金管會 109 年 9 月 1 日發布「信託 2.0 全方位信託推動計畫」，信託公會配合推動策略主軸二「人才培育、宣導及產學合作」項目的相關認證制度方面多有進展，去 (110) 年 4 月推動「高齡金融規劃顧問師」課程，並在今年 7 月續開辦「家族信託規劃顧問師」課程，以此提昇信託從業人員專業能力。

蕭翠玲致詞時提到，國內「家族信託」推行還在發展階段，因此將「研議建構發展家族信託之法制及稅制環境」及「推動家族信託規劃顧問師認證計畫」列為信託 2.0 重要措施，藉由制度面的確立及人才的培育，打造我國發展家族信託的基礎環境，促進家族信託業務的發展。

蕭翠玲進一步指出，信託 2.0 計畫涉及層面與專業領域甚廣，亟需培養具備各領域專業的人才，協助信託業者規劃設計符合民眾需求的全方位金融商品或服務。

邱月琴表示，「高齡金融規劃顧問師」與「家族信託規劃顧問師」兩項認證制度，是信託人才培育重要的一環，不僅讓信託從業人員提升專業知識，也歡迎跨領域的專業人士共同參與，共同打造以信託制度為核心的財產管理服務。

邱月琴指出，「高齡金融規劃顧問師」110 年 4 月開辦後廣受各界響應，截至 111 年 5 月為止已有 4732 人報名參加課程，第 1 期測驗已在去年 11 月 20 日完成，共有 607 人通過測驗，成為首批具備高齡金融規劃顧問師資格之人員，投身高齡金融服務的行列。