前景悲觀 逾7成經理人預期未來12個月經濟轉弱

市場對經濟前景展望悲觀，根據美林全球基金經理人調查，73% 經理人認為未來 12 個月全球經濟將轉弱，續創紀錄來最悲觀，83% 經理人預期停滯性通膨、72% 經理人預期企業獲利將惡化，全都繼續創下金融海嘯來最高比例。

調查指出，就升息與通膨前景而言，受訪經理人認為，聯準會在此波循環將升息 7.6 次較上月的 7.9 次略有下降，而預期未來 12 個月通膨將趨緩的經理人則較上個月再增加 4 個百分點至淨 72%。

也因為預期未來通膨可望趨緩，經理人開始加碼債券，淨減碼債券的經理人從 65% 大幅減少至 46%，為 2020 年 5 月來最低，對股票的淨減碼比例則由 13% 略增至 15% 為 2020 年 5 月來最低。

在產業別部分，醫療產業股票連續第四個月獲得淨加碼榜首，其次為能源、原物料與金融，其中淨加碼金融較上個月增加 1 個百分點，而科技雖仍遭淨減碼，但比例已從五月的 12% 縮小至 6%。

調查報告指出，淨 65% 經理人預期價值股表現將優於成長股，比例為調查以來最高，且較上個月大幅增加 17 個百分點。

在對於市場看法部分，央行的鷹派政策仍是經理人最大擔憂，但金融不穩定風險自上個月高峰略有緩解，現金配置比重從 6.1% 降至 5.6%，淨 79% 經理人預期短期利率將進一步攀升。

而最可能使聯準會政策轉向的因素，受訪經理人認為是核心通膨低於 4%，比例有 48%，另有 20% 認為是初領失業補助人數高於 30 萬人、14% 認為是 S&P 500 指數跌至 3500 點以下。