台海風雲起 高盛仍看好中國股市 未來一年報酬率24%

台海風雲起，高盛策略師警告地緣政治風險，短期內可能會加劇市場波動，但策略師仍看好中國股市，預估未來一年潛在報酬率達 24%。

劉勁津等高盛策略師周四（4 日）在報告中表示，中國股市前景受第 3 季經濟復甦展望、通膨受控及亞洲和全球貨幣寬鬆政策支撐。因此，高盛對中國股市維持「加碼」評級，並預測未來 12 個月的潛在報酬率達 24%。

不過，在裴洛西訪台事件落幕與在美中概股下市局勢更加明朗前，中國股市潛在回報率的道路仍崎嶇不平。

近來中國股市回升力道已減弱，原因包括北京整頓科技業、在美中概股下市危機，以及「爛尾樓」風暴。

美國眾院議長裴洛西本周旋風訪台，是中國股市另一個引爆點，北京採取的反制行動，包括軍事演習和貿易限制措施。儘管中國股市周四收高，但一些分析師警告，裴洛西雖已離台，但其影響可能會持續很久。

央視新聞報導，周四 12 時至周日 12 時 ，解放軍將在台灣周邊海空域進行軍事演訓行動，並進行實彈射擊，在此期間，船隻和飛機勿進入相關海域和空域，以強力回應美國眾院議長裴洛西訪台。

中國國防大學教授孟祥青表示，此次軍演的範圍、力道、震懾效果及行動要素，都遠超以往，靠近台灣的距離、對台合圍之勢，前所未有，有利於重新塑造統一戰略格局。

摩根士丹利也示警，中國市場未來一、兩周波動也可能會加劇。投資人一直在快速避險，因此滬深 300 指數期權 1 個月隱含波動率已飆升至 24.4%，而 1 個月實際波動率僅 13.5%。

以 Gilbert Wong 為首的摩根士丹利分析師周三表示，兩者寫下兩年來最大差距，顯示中國投資人「非常願意支付高額溢價，以抵禦市場下行風險」。