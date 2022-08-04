〈陸港盤後〉台海地緣政治衝擊持續發酵 A股三大指數小漲

中國 A 股三大指數周四（4 日）收盤小漲，漲幅均不到 1%，原因是台海地緣政治衝擊持續發酵，共軍周四中午正式展開「鎖台」演習。

證券時報報導，滬指收盤漲 0.8% 至 3,189.04 點，深成指漲 0.69% 至 12,065.22 點，創業板指漲 0.45% 至 2,640.78 點；兩市成交額合計人民幣 8,994 億元，「北向資金」淨流出 32.05 億元。

旅遊、半導體、電力、飯店餐飲、釀酒等類股走高，軍工、汽車族群走低。

香港恒生指數收盤漲 2.06%，恒生科技指數漲 3.18%。

央視新聞報導，周四 12 時至周日 12 時 ，解放軍將在台灣周邊海空域進行軍事演訓行動，並進行實彈射擊，在此期間，船隻和飛機勿進入相關海域和空域，以強力回應美國眾院議長裴洛西訪台。

中國國防大學教授孟祥青表示，此次軍演的範圍、力道、震懾效果及行動要素，都遠超以往，靠近台灣的距離、對台合圍之勢，前所未有，有利於重新塑造統一戰略格局。

台灣國防部表示，共軍周四下午 1 時 56 分起，朝台灣東北部、西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握發射動態，啟動防禦系統，並強化戰備。

國盛證券表示，地緣政治影響仍在發酵，短線市場未出現走穩跡象，但事件發酵的影響，「來得快去得也快」，不影響市場本質，僅牽動市場氛圍。中期市場展望未出現系統性風險，後市若出現非理性下跌，將成為投資人加碼機會。

劉勁津等高盛策略師周四也說，中國股市前景受第 3 季經濟復甦展望、通膨受控及亞洲和全球貨幣寬鬆政策支撐。因此，高盛對中國股市維持「加碼」評級，並預測未來 12 個月的潛在報酬率達 24%。