鉅亨美股雷達：裴洛西訪台行程打壓股市 傳蘋果擬發行四批高評級債券

美股重要看點：

美國眾議院議長裴洛西預定訪問台灣之際，美中關係緊張加劇，打擊全球股市表現，美股盤前走低。

雖然沒有官方公告，但多家媒體已經報導，裴洛西將在周二晚間抵達台灣，並停留一晚，成為 25 年以來到訪的最高級別美國民選官員。

美國國務卿布林肯呼籲中國不要因此事升高緊張態勢，但北京仍然強烈抗議，中國外交部發言人趙立堅表示，中國絕不會坐視不管，將有強有力的反制措施。

周一美股不振，Capital Wealth Planning 分析師 Kevin Simpson 認為，7 月份的美股應該是熊市反彈。在經濟數據方面，投資者正在等待定於周五發布的 7 月非農就業報告，以進一步了解經濟狀況和就業市場。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月 JOLTS 職位空缺，預期 1100 萬人，前值 1125.4 萬人。

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

據知情人士透露，蘋果正準備發行多達四批次的債券，替庫藏股與配息等用途籌資。

此次發行中期限最長的債券為 40 年，其殖利率可能較美國公債的高出約 150 個基點，另外發行債券所得資金將用於一般企業用途，包括庫藏股與股息配發。

此外也傳出，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 將採用更先進的面板材料，藉此提高性能和效率。

蘋果即將在今年的秋季發表會推出 iPhone 14 系列四款機型，分別為 iPhone 14、iPhone 14 Max 兩款入門機型，以及 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 兩款較高階機型。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2.Pinterest(PINS-US)

Pinterest 周一 (1 日) 盤後公布第二季財報，儘管營收和獲利低於預期，且第三季財測疲弱，但因用戶人數高於預期。

Pinterest 估計，第三季營收年率成長將是「百分比偏中的個位數」，遠低於分析師預期的 12.7% 營收成長率。

Pinterest 表示，其第三季財測將「大於第二季的外匯阻力」納入考量。

PINS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 福特汽車 (F-US)

福特 7 月的股票表現受到源源不斷新產品推出的帶動，包括其即將推出的電動車確保電池供應，以及上周該公司的第 2 季財報業績超過華爾街預期後，單日股價上漲 14.6%。

福特上周還重申之前的全年財測，表示將把上季股利提高到每股 15 美分，這是新冠疫情之前的水準。