上市13天 股價飆升215倍 尚乘數科背後大有來頭

尚乘數科 (HKD-US) 周二 (2 日) 收報 1679 美元，股價盤中一度上漲到 2555 美元。 收盤後市值超過阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US)、百度 (BIDU-US) 等中概股。盤中市值一度超過騰訊、輝達 (NVDA-US)、Meta (META-US) 等巨頭。

尚乘數科於 7 月 15 日上市掛牌，是今年中概股在美最大 IPO，募集了 1.25 億美元。目前的股價是發行價 7.8 元的 215 倍。

值得注意的是，尚乘數科的總股本為 1.85 億美元，而流通股僅有 1600 萬股，流通股少加上低換手，是股價暴漲的原因。

尚乘數科上市 13 天，只有 2 天換手率超過 10%，周二股價暴漲，但換手率竟然只有 2.19%。

從成交量上看就更明顯了，暴漲 215 倍，13 個交易日的總成交額竟不足 20 億，有港股價漲無量的感覺。

尚乘數科創立於 2019 年創立，在今年年初被尚乘國際收購後，改名為尚乘 IDEA 集團。

IDEA 代表了集團的 4 項業務，I 代表尚乘國際，D 代表尚乘數科，E 代表教育方面的投資，而 A 則代表地產及酒店領域的發展。

總而言之，尚乘集團是一家香港投行。近幾年集團將旗下業務分拆上市。目前尚乘國際和尚乘數科已上市，還剩 E 和 A 業務未上市。

值得注意的是，尚乘集團於 2003 年由李嘉誠的長江實業集團、和記黃埔創立。

尚乘集團的股東還包括另一大地產家族恆基兆業地產李兆基的長子李家傑、遠東發展的邱達昌、還有酒店大王之稱的富豪酒店國際控股的羅旭瑞。

但在 2014 年後，李氏家族不再參與集團經營，實際操盤人轉為投行出身的蔡志堅。

蔡志堅 2014 年和 2015 年間在瑞銀工期間參與的兩項 IPO 因存在利益衝突及資訊披露問題，遭香港證監會調查。今年 1 月香港證監會裁定蔡志堅存在違規行為。目前蔡志堅提出複核申請，但目前仍未結果。

從業績上看，尚乘數科肯定撐不起那麼誇張的市值。IPO 招股書顯示 2019 年至 2021 年，尚乘數科總營收分別約為 1455.4 萬港元、1.67 億港元和 1.95 億港元；獲利分別為 2154.4 萬港元、1.58 億港元及 1.71 億港元。

股價漲那麼高，跌下來是肯定的，但會跌到多少？只能繼續觀察了。