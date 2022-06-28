鉅亨美股雷達： 市場關注消費者信心數據 Nike財測不如預期

美股重要看點：

美今日將公布消費者信心、房市等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.247%，美股期貨週二 (28 日) 上升，道瓊期貨漲 0.56%，標普 500 期貨漲 0.51%，那斯達克 100 期貨漲 0.47%。

隨著聯準會 (Fed) 近期希望透過大幅升息來壓低高通膨，市場參與者越來越擔憂經濟衰退。

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 週一 (27 日) 暗示，零售商的長鞭效應 (Bullwhip Effect) 可能導致聯準會 (Fed) 逆轉其升息和量化緊縮 (QT) 政策的立場。

貝瑞近期頻頻對經濟表達擔憂，並對通膨發出嚴重警告。他在 5 月 25 日推文警告：「類似 2008 年那樣的危機可能重演，就像看飛機失事一樣，讓人很痛、不好玩。」

美國投資機構 Bespoke 投資集團認為，現在暴跌的股市可能很快能獲得季節性的提振。以歷史軌跡來看，在過去 20 年來，6 月 29 日收盤後兩周 2.15% 的漲幅高於日曆上任何一天過後兩周的表現。

不過，皇家倫敦資產管理公司 (Royal London Asset Management) 多元資產部門主管 Trevor Greetham 表示，最近幾天股市的反彈只是一種緩解性反彈，投資者應避免過早進場。

華爾街知名空頭分析師、大摩首席美國股票策略師 Michael Wilson 則表示，美股賣壓再度出籠前，可能再漲 5% 至 7%，跌幅回升將使標準普爾 500 指數上漲至 4,200 點，主要是由利率敏感的類股推動。

但是，Wilson 也表示，由於對經濟放緩擔憂才是導致油價和殖利率下降的主因，而不是通膨觸頂，股市最終將進一步下跌，熊市可能還沒有結束。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月批發庫存月增率 (%)，前值 2.2

美國 5 月貿易收支 (億美元)，前值 - 1067

美國 4 月 S&P 大城市房價指數年增率 (%)，前值 21.2

美國 6 月諮商會消費者信心指數，預估 100，前值 106.4

重要個股動態：

運動用品大廠 Nike(NKE-US) 周一 (27 日) 盤後公布的上季獲利優於華爾街預期，並批准 180 億美元庫藏股計畫，但因最賺錢的中國市場存在清零政策不確定性，本季營收預估遜於市場所料。

根據 Nike 財報，2022 會計年度第 4 季 (5 月 31 日止) 營收下滑 1% 至 122.3 億美元，仍優於 FactSet 分析師所估的 121 億美元，歐非中東市場的業績成長減緩大中華受到的衝擊。第 4 季獲利減少約 5% 至 14 億美元，折合每股盈餘為 91 美分，優於分析師預估的 81 美分。

Nike 的 2022 全年度營收增加 5% 至 467 億美元，毛利率上升 120 個基點至 46%。

NKE 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

甲骨文 (ORCL-US) 因第四季財報數據優於預期，創下十多年來成長最棒的一季，但仍有分析師質疑該公司能否持續好轉下去，尤其是高盛分析師。

高盛分析師 Kash Rangan 周一 (27 日) 恢復追蹤甲骨文的股票，並給予「賣出」評級，目標價為 75 美元，略高於現行股價。甲骨文周一股價持平收在 70 美元左右，本月 13 日財報公布後曾大漲逾 10%。

Rangan 在報告中提到多項擔憂點，首先，他認為甲骨文核心數據庫業務的市佔率正在流失。再者，由於經濟衰退可能會影響企業 IT 預算，甲骨文 app 業務的成長也恐放緩，尤其是 NetSuite 和 Fusion。

ORCL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

隨著美國最大加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 股價今年來大跌 75%，高盛分析師將該公司股票評級下調至「賣出」。

Coinbase 股價週一 (27 日) 收跌 11% 至 55.96 美元，使該股今年來跌幅擴大至近 78%。高盛分析師 William Nance 指出，該股下跌主因是加密貨幣價格持續下跌，以及整體產業活動廣泛降溫。

Nance 表示，隨著零售交易活動枯竭，Coinbase 將需要大幅削減成本基礎，以降低由此產生的現金消耗。在此情況下，分析師下調他們對 Coinbase 的股票評級至「賣出」。