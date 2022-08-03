跟進英特爾 AMD也對PC前景感到悲觀

在新冠疫情期間飆升的 PC 市場正在迅速放緩，大型晶片製造商 AMD (AMD-US) 和英特爾 (INTC-US) 的財務正在感受到痛苦。

AMD CEO 蘇姿丰在周二 (2 日) 的財報電話會議上表示，「我們對 PC 業務採取更為保守的看法。」「一季之前，我們會認為 PC 業務會下滑，當時估計是高個位數百分比。但目前對 PC 業務的看法是它會下滑，而且跌幅會在 15% 上下。」

即使估計數據中心晶片的銷售持續強勁，但 PC 的疲軟導致 AMD 預測第 3 季業績罕見地低於預期，甚至這股壓力會持續到第 4 季。AMD 預計第 3 季銷售額在 65 億美元至 69 億美元之間；華爾街的預計為 68 億美元。AMD 預測第 3 季毛利率為 54%，略低於預期的 54.2%。

AMD 股價在周三 (3 日) 盤前交易中下跌 5%。

在 AMD 示警之前，競爭對手英特爾就已告訴投資人，由於令人震驚的第 2 季獲利未達預期和全年獲利預期調降，預計今年 PC 的潛在市場總額將暴跌 10%。

當時英特爾 CEO 基辛格 (Pat Gelsinger) 表示，「客戶對庫存進行了重大調整。」

他認為第 3 季將會是業務的谷底，隨著假期購買 PC 趨勢，第 4 季將有所改善。

兩家晶片巨頭的悲觀評論進一步彰顯出 PC 製造商及其供應商面臨的挑戰環境。PC 支出的緊縮也增加了電腦製造商戴爾 (DELL-US) 和惠普 (HPQ-US) 未來幾周公布上季業績和發表財測時的黯淡風險。

根據 IDC 的數據，第 2 季全球傳統 PC 出貨量同比下降 15.3% 至 7130 萬台。這代表了經過 2 年的成長，PC 出貨量連續第 2 季下降。

Baird 分析師格拉 (Tristan Gerra) 在給客戶的報告中寫道：「在我們看來，考慮到 20 多年來的高 PC 供應鏈庫存水平，PC 庫存調整可能會持續好幾季。」「消費者模式從疫情時代的家庭娛樂設備開始轉移，加上上半年季節性疲軟，代表近期 PC 不會復甦，由此導致的利用率不足對毛利率的復甦構成挑戰。」