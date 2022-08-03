英特爾、超微看淡PC市況 代工廠有壓

美國科技廠財報陸續出爐，展望下半年，指標晶片大廠英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 雙雙示警消費性電子需求持續疲軟、並下修展望，其中，超微更預期第三季個人電腦業務衰退幅度將擴大至約 15%，相關品牌、代工廠後市營運恐同步有壓。

超微執行長蘇姿丰在財報發布會上，預期公司將能持續擴大個人電腦、伺服器市場占有率，但保守看待今年下半年個人電腦業務，第三季個人電腦業務銷售將下滑約 15%，跌幅較前一季預估的近 1 成更大，反映下半年傳統銷售旺季期待恐將落空。

英特爾第二季則意外繳出虧損成績單，跌破外界眼鏡，執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 更說，個人電腦客戶正以近 10 年來從未見過的速度調降庫存，觀察英特爾第二季客戶端運算事業 (含個人電腦晶片) 營收年減幅高達 25%，消費、教育市場需求持續疲軟。

隨著兩大晶片巨頭看淡下半年個人電腦市況，市場預期也將連帶波及台廠營運，包含廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 等代工廠，品牌廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 等近期也面臨庫存去化挑戰。

值得關注的是，市場傳出，英特爾在 7 月初已陸續向供應商發函通知，反映全球通膨、成本上揚，將自 10 月起調漲旗下電腦、伺服器 CPU 晶片，Wi-Fi 等通訊用晶片也將同步喊漲，市場估漲幅將落在 10-20%，雖然此舉將有助英特爾財報數字轉佳，但下半年整體市況不確定性高，廠商恐面臨終端疲弱、成本高漲的雙重打擊。