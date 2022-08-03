建新強化三大港口布局 估營收和獲利將逐年提高

建新國際 (8367-TW) 今 (3) 日召開法說會指出，高雄港 S19 碼頭已動工，預估明年第二季開始營運，而台北港倉儲物流區預估 2024 年第二季開始營運，再加上台中港安順公司灰塘區室內煤倉第一期已完工，並於 7 月起營運，持續拉開與競爭同業優勢，樂觀看未來在三大港口具很大拓展空間，營收和獲利逐年提高可期。

建新說明，已取得台北港第一期開發建照，預計 9-10 月間完成動土儀式，2024 年第一季開始營運；而在高雄，由於高雄港口煤炭年裝卸量高達約 250-280 萬噸，做為高雄獨家卸煤業者，未來貢獻營收相當樂觀。

另一方面，建新於台中港的室內煤倉 7 月起已正式營運，需求暢旺已達滿艙，由於使用價格相較室外高，更具高毛利特性。

展望下半年，建新表示，俄烏戰爭持續影響、煤價高漲，連帶國內工業客戶煤炭採購量降低，導致建新安順裝卸量也有下滑，不過，下半年煤炭進口量有望恢復正常水準，對原物料裝卸量仍抱持相對正向看法，

建新進一步提到，由於主要業務是從事內陸港口服務、報關、倉儲、裝卸和貨櫃集散站，以港務費率表為止，與貨櫃運費並無太大正相關，不論景氣好壞，獲利表現穩定，較不受海運景氣循環明顯影響。