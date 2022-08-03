亞德客-KY Q2純益季減4.5% 每股賺8.01元

亞德客 - KY(1590-TW) 今 (3) 日公告第二季財報，稅後純益 16.02 億元，季減 4.53%，年減 1 成，每股純益 8.01 元，上半年獲利仍較去年成長 1.4%，每股賺 16.4 元。

亞德客 - KY 第二季營收 72.22 億元，季增 10.95%，年增 3%，毛利率 46.61%，季增 3.47 個百分點，年減 2.51 個百分點，營益率 30.35%，季增 2.53 個百分點，年減 3.93 個百分點；稅後純益 16.02 億元，季減 4.53%，年減 10.4%，每股純益 8.01 元。

亞德客上半年營收 137.31 億元，年增 6%，毛利率 44.96%，年減 3.86 個百分點，營益率 29.16%，年減 4.66 個百分點；稅後純益 32.8 億元，年增 1.4%，每股純益 16.4 元。

亞德客 - KY 同時公告 7 月營收 19.79 億元，月減 14.26%，年減 12%；前 7 月累計營收 157.1 億元，年增 3%。亞德客 - KY 指出，7 月接單仍大於出貨，但延續上月受部分城市對疫情管控及部份客戶因等待地方政府發佈獎勵政策細則，而延遲出貨影響。

亞德客 - KY 表示，有些客戶也因在觀望秋天中央政府選舉及全球高通膨情況，對擴產轉趨保守，但相信只是短期影響，需求只是遞延到未來幾個月或幾季。

