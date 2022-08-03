台積電甩尾站上500元 台股翻紅漲29點收14777點 守住月線

美國眾議院議長裴洛西訪台，引起股匯市動盪，受美股全面收黑影響，台股今 (3) 日一度跌破 14700 點，回測月線支撐，隨後一路在平盤附近徘徊，今天主流不明顯，金融、傳產漲跌互見，但台積電尾盤急拉，主要電子股也陸續翻紅，加權指數終場上漲 29.79 點或 0.2%，收在 14777.02 點，成交值 1748.09 億元。

櫃買指數終場下跌 1.13 點或 0.63%，收在 178.17 點，成交值 522.31 億元。上市櫃成交值 2270.4 億元。

權王台積電股價回神，上漲近 2%，終場以 501 元全場最高作收，台達電、華碩、瑞昱、大立光、日月光投控等電子權值股也獲資金點火。金融、航運族群有壓，中信金、玉山金及貨櫃三雄等均震盪走跌。

半導體測試介面廠精測無懼手機需求下滑，全年營收成長雙位數目標不變，今天在買盤湧入下，股價強攻漲停，達 466 元，收復季線，終場漲停打開。晶圓代工廠茂矽上半年獲利創近 12 年同期新高，在 4 日除息前夕，放量大漲逾 9%，直逼 40 元關卡；世界第三季展望保守，遭多家外資調降目標價，但股價逆勢翻紅，一度漲近 5%，終場漲幅收斂至 2%。

高價股方面，股王大立光反彈逾 1%，站穩 2000 元之上，信驊、譜瑞 - KY 也在盤上表現，旭隼、力旺收平盤，AES-KY 漲幅縮至 1% 內，重回千金股行列再等等，而富邦媒、緯穎則遭調節，重挫逾半根跌停板。

高端疫苗今天除權交易，每股配股 4.828 元，在巴拉圭新冠疫苗三期臨床試驗結果正向利多加持下，除權首日股價直奔漲停 139 元，大股東云辰、基亞母以子貴，股價同步走揚。醫材大廠泰博第二季、上半年獲利創高，激勵股價擺脫頹勢，一度大漲 9% 站上 200 元關卡，終場漲幅收斂。