外資大舉提款金融股、台灣50反1 回補晶圓雙雄近1萬張

美眾議院議長斐洛西訪台，挑動美中台敏感神經，台股今 (3) 日上漲 29.79 點，收 14777.02 點，外資大舉提款金融族群，並出脫台灣 50 反 1 逾 9.4 萬張，回補晶圓雙雄則將近 1 萬張。

三大法人方面，外資今日再賣超 61.15 億元，連三賣，投信持續力挺台股、買超 16.6 億元，自營商賣超 17.92 億元，三大法人共賣超 62.49 億元。

期貨方面，外資增持多單 58 口，多單未平倉口數增至 11770 口；投信增持空單 135 口，空單未平倉口數增至 5027 口；自營商則回補空單 321 口，空單未平倉口數降至 927 口。

外資大舉出脫元大台灣 50 反 1，大舉賣超逾 9.4 萬張，金融族群成外資提款重災區，賣超玉山金 1.5 萬張、中信金 1.2 萬張、開發金 1.1 萬張、富邦金 8613 張，永豐金、台新金、新光金各逾 6000 張，兆豐金、國泰金各逾 3000 張。

除金融股外，外資也出脫傳產族群，賣超長榮航 9183 張、中鋼 8705 張、台泥 6842 張；電子股群創逾 5000 張、鴻海逾 4100 張。

外資今日力挺晶圓雙雄，分別買超聯電 5333 張、台積電 4487 張，其他電子股包括友達、緯創、日月光投控、台達電、聯詠、臻鼎 - KY、建漢、振樺電、力智，均獲外資青睞。傳產股華航、中興電也獲外資買超逾 3000 張。

法人指出，台股今日多空交戰，買盤大舉縮手，但政策宣示護盤力量仍在，指數月線暫時有撐，預估短線走勢仍偏震盪。

