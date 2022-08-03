〈台股盤中〉台積電孤軍不敵觀望氛圍 指數失守14700點

台海情勢緊張、美股收黑，台股今 (3) 日盤勢持續多空拔河，早盤雖有台積電 (2330-TW)、航運與光電領軍帶領指數衝上 14770 點，但因政經不確定情勢導致市場觀望，指數持續在平盤附近多空拔河，失守 14700 點關卡，而交易量也未明顯放大，預估全天成交量恐低於 2000 億元。

美國眾議院議長裴洛西訪台，觸動台海敏感神經，但有別於昨 (2) 日賣壓引發股市走跌，台股今天呈現多空對峙，大盤早上先翻紅後在賣壓出籠下，指數翻黑下殺，低點下探 14673 點，一來一往指數差距近百點。

台積電早盤以 494 元開出後，早盤上漲 2.5 元攀升至 496.5 元，但受賣壓調節影響，盤中漲勢收斂股價拉回至平盤之上震盪整理。台積電股價翻紅也讓半導體沾光，包括茂矽 (2342-TW) 盤中大漲逾 5%，威盛 (2388-TW)、全訊 (5222-TW)、虹揚 - KY(6573-TW) 與采鈺 (6789-TW) 盤中也分別有 1%~2% 的漲幅。

航運族群早盤在買單敲進下，推升指數在平盤上整理，但盤中由紅翻黑，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 與萬海 (2615-TW) 全都在平盤整理；航空雙雄長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW) 各有 2% 的跌幅。

光電族群中的天瀚 (6225-TW) 盤中大漲逾 8%，彩晶 (6116-TW) 盤中也有 6% 以上漲幅，其他像是揚明光 (3504-TW)、慧友 (5484-TW)、州巧 (3543-TW) 也是買單敲進標的。

食品類股今天持續遭賣單調節，包括宏亞 (1236-TW)、泰山 (1218-TW) 盤中下跌逾 3%，聯華 (1229-TW)、愛之味 (1217-TW)、台榮 (1220-TW)、聯華食 (1231-TW)、大成 (1210-TW)、味全 (1201-TW) 盤中也各有 1%~2% 跌幅。

整體而言，在美股收黑，國際政經情勢衝擊下，台股恐持續遭賣單調節，部分漲多類股恐短線內遭資金調節，短線將持續震盪整理，但只要月線尚未失守，部分有基本面支撐的族群、個股仍有表現空間。