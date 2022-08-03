〈裴洛西訪台〉裴洛西：不會背棄對台承諾 持續深化經濟關係

總統蔡英文今 (3) 日上午在總統府接見美國聯邦眾議院議長裴洛西率領的訪問團，並頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持，以及對提升台美交流的卓著貢獻。裴洛西致詞時盛讚台灣是韌性之島，強調不會背棄對台灣的承諾，將持續保障、深化兩國經濟關係。

蔡英文致詞時表示，裴洛西議長是台灣最堅定的友人，各位議員也都是美國眾議院重要的領袖，長期在各領域積極推動台美關係的進展，非常感謝此次各位來台訪問，展現出美國國會對台灣堅若磐石的支持。

蔡總統也重申台灣三個應對變局的基本態度，第一、面對持續刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，將堅守民主防線，希望和全世界民主國家團結合作，維護民主價值。

第二、台灣會盡最大努力強化本身自我防衛力量，致力台海和平穩定，成為區域安全關鍵穩定力量，確保自由開放的印太地區，以及全球供應鏈的穩定發展。第三、台灣是美國可靠、可信賴的合作夥伴，會持續和美國國會、行政部門在印太區域包括供應鏈等各層面合作，讓台美關係進一步提升。

裴洛西致詞時指出，這一次來訪的其中一個重點，就是要提醒大家，43 年前通過《台灣關係法》，許下對台灣堅定的承諾，與台灣站在一起，在這個基礎之上，雙方有非常繁榮的合作夥伴關係。

裴洛西強調，這一次訪團很榮幸來到台灣，要向外界宣示並清楚表達，不會背棄對台灣的承諾，這次來訪的許多議員們，都是在各委員會中擔任主席、副主席等要職，大家都覺得非常榮幸能訪問台灣。

裴洛西並稱讚台灣是一個韌性之島，台灣人民證明了有希望、有勇氣、有決心，可以打造和平繁榮的未來，儘管台灣面臨嚴峻挑戰，這次來訪就是要彰顯美台團結，美國會致力保障台灣及全世界的民主。