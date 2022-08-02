〈台幣〉股匯雙殺再度貶破30元 央行出手急拉收29.996元

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 擬將訪台，引起陸港股市及台北股匯大動盪，新台幣兌美元匯率今 (2) 日盤中再度貶破 30 元大關，觸及 30.062 元，外資大舉賣超台股並匯出，不過，在央行出手調節下，匯價強勢以 29.996 元全日最高點收盤，小貶 1.6 分，台北外匯市場成交量放大至 14.1 億美元。

新台幣匯率連續第二天升破 30 元整數關卡，不過，出口商陸續拋匯，帶動貶幅收斂，央行下午進場調節，使得收盤價強勢重返 29 字頭，收在 29.996 元，貶值 1.6 分，為連 3 貶，台北外匯市場成交金額 14.1 億美元，元太外匯市場成交金額 6.625 億美元。

美國 7 月 ISM 製造業 PMI 下滑至 52.8，高於預期的 52，跡象顯示供應吃緊情況正在緩解，市場也解讀通膨有望觸頂，聯準會升息步調有機會放緩，美元強升格局也將出現轉變。裴洛西旋風式造訪亞洲，傳出今晚將來台，引發亞洲股匯市動盪。

觀察主要亞幣對美元今天表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.05%，日元具有避險性質，狂升 1.32%，新加坡幣貶 0.14%，人民幣貶值 0.09%，新台幣與韓元均貶 0.05%。

台海局勢緊張，台股今天一度重摔逾 300 點，摜破 14700 點關卡，台積電失守 500 元，電子權值股賣壓沉重，傳產、金融也無力撐盤，各類股一片綠油油，加權指數終場跌勢略收斂，下跌 234 點，收在 14747 點，跌破短均，外資持續賣超 196 億元。