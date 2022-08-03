〈美股盤後〉裴洛西抵台 四大指數盡墨

美國眾議院議長裴洛西專機抵台，美國、中國和台灣政局詭譎，加上聯準會官員再釋鷹派升息言論，有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工財報不佳，美股四大指數週二 (2 日) 全數盡墨，道瓊收黑逾 400 點，標普下滑 0.67%，台積電 ADR 小跌 0.16%。

政經方面，聯準會多位官員淡化聯準會 2023 年暫停或降息的預期後，美債殖利率飆升也令市場情緒惡化。舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 週二表態不支持明年轉向降息。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也稱，結束升息週期前，還需要幾個月的證據表明通膨已見頂。

同時，芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 表示 9 月份升息 3 碼也是可以的，這比市場預期的幅度更加激進。

地緣政治方面，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 台北時間週二晚間 10 時 44 分飛抵松山機場，成為 25 年來訪台層級最高的美國官員，也是第 2 位訪台的美國眾議長。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比 (John Kirby) 重申美方支持「一個中國」政策，不支持台灣獨立，但絕對支持國會議長訪問台灣的權利。北京沒有理由將與美國長期政策一致的潛在訪問，變成某種危機或衝突，或以此為藉口在台灣海峽或其周邊地區增加侵略性軍事活動。

中國當局週二除了禁止逾百家台灣食品廠產品進口，多架軍機擾台之外，還在裴洛西專機抵台後宣布 4 日 12 時至 7 日 12 時對台灣周邊展開軍演，形同對台灣海空域封鎖三天。台灣國防部回應，已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.79 億例，死亡數突破 640 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 123 億劑疫苗。

週二 (2 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全數血染，房地產跌勢最猛 (-1.30%)，其次為金融 (-1.07%) 和工業 (-1.05%) 板塊。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.93%；Meta (META-US) 漲 0.16%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.24%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.91%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.15%。

道瓊成分股逾半收黑。開拓重工 (CAT-US) 下跌 5.82%；波音 (BA-US) 下跌 3.42%；Visa (V-US) 下跌 2.41%；Nike (NKE-US) 下跌 2.21%；Salesforce (CRM-US) 上漲 0.44%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 上漲 2.59%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.46%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.33%；美光 (MU-US) 跌 0.11%；德儀 (TXN-US) 跌 0.88%； 高通 (QCOM-US) 漲 0.27%。

台股 ADR 集體下滑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.30%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.69%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.22%。

企業新聞

有「全球製造業晴雨表」之稱的美國經濟指標企業、製造巨頭開拓重工 (CAT-US) 週二下跌 5.86% 至每股 183.51 美元。由於退出俄羅斯市場、營運成本上升和美元走強等影響，開拓重工第二季營收低於市場預期，此外運費與勞力成本攀升，營益率也出現萎縮。

跨國旅宿訂房平台 Airbnb (ABNB-US) 上漲 4.62% 至每股 116.34 美元。隨著旅遊業復甦，Airbnb 財報顯示，住宿和旅遊「體驗」預訂量高達 1.037 億次，創下新的季度紀錄，營收飆升 58% 至 21 億美元，公司還宣布 20 億美元的庫藏股計畫。

Uber (UBER-US) 猛飆 18.90% 至每股 29.25 美元。 Uber 第二季繳出亮眼成績單，營收大增 105% 至 81 億美元，遠高於市場預估的 74 億美元；淨損 26 億美元，Uber 第二季總訂單金額達到 291 億美元的歷史新高，年增 33%。



特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.11% 至每股 901.76 美元。特斯拉週四 (4 日) 將召開股東大會，屆時將表決 3 比 1 的股票分割計畫，並可能更新特斯拉電動皮卡車 Cybertruck 消息。

經濟數據

美國 6 月 JOLTs 職位空缺數報 1,069.8 萬，預期 1,100 萬，前值 1,130.3 萬

華爾街分析

美企第二財報季迄今大多是樂觀的消息，IBES 數據顯示，已公布的標準普爾 500 指數成分股企業中，大約 78% 的財報業績超出華爾街預期，高於長期平均水平。

然而，通膨問題仍存在，LH Meyer 分析師 Derek Tang 稱，勞動力成本飆升導致經濟疲軟將影響企業營收，並可能侵蝕獲利，更大的問題是，市場可能誤解了聯準會對通膨的重視程度，認為聯準會可以將通膨降至 2% 可能是一廂情願的想法。

TD Securities 外匯策略全球主管 Mark McCormick 表示，台海局勢更符合更廣泛避險主題，引發了人們對全球增長問題的擔憂，特別是若地緣政治緊張和連鎖反應導致通膨惡化，將進而迫使各國央行在經濟放緩的情況下，持續緊縮政策以抑制通膨。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主