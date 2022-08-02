緯穎Q2三率三升每股賺20.38元寫新猷 擬增資海外子公司

緯創暨緯穎董事長林憲銘。(鉅亨網資料照)
緯創暨緯穎董事長林憲銘。(鉅亨網資料照)

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (2) 日公布第二季財報，受惠需求暢旺、缺料狀況改善，單季三率三升，營收、獲利、每股純益均寫新高，第二季稅後純益達 35.63 億元，每股賺 20.38 元，累計上半年每股賺 33.79 元，因應業務拓展需求，也擬增資墨西哥、馬來西亞子公司各約 2600 萬美元、3400 萬美元。

緯穎第二季營收 750.57 億元，季增 48.03%、年增 46.62%，毛利率 8.35%，季增 0.62 個百分點、年增 0.21 個百分點，營益率 6.1%，季增 0.37 個百分點、年增 0.27 個百分點，稅後純益 35.63 億元，淨利率 4.75%，季增 0.12 個百分點、年增 0.24 個百分點，三率三升，每股純益 20.38 元。

緯穎累計上半年營收達 1257.63 億元、年增 39%，毛利率 8.09%、年減 0.07 個百分點，營益率 5.95%，年增 0.13 個百分點，稅後純益 59.09 億元，年增 47.4%，淨利率 4.7%、年增 0.27 個百分點，每股純益 33.79 元。

展望未來，緯穎表示，看好企業加速數位轉型與各種 AI 應用需求，將帶動雲端資料中心產業持續成長，雖然市場不確定性、供應鏈風險仍在，但公司將持續投資台灣、北美與東南亞自有產能，並與上下游客戶供應商協同合作，維持營運穩定及彈性。

緯穎今日董事會也通過，將因應產業持續成長、客戶強勁需求，並擴增產能，擬對子公司 Wiwynn Mexico, S.A. de C.V. 增資 2600 萬美元 (約新台幣 7.8 億元)，同時對子公司 Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD. 增資 3400 萬美元 (約新台幣 10.2 億元)。

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