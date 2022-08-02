朋億上半年大賺超過1股本 每股賺10.6元

設備廠朋億 (6613-TW) 今 (2) 日公布第二季財報，受惠半導體客戶需求暢旺，上半年稅後純益 3.6 億元，已達去年全年 63% 的水準，創下同期新高，每股稅後純益 10.6 元，另外，董事會也決議將股票面額變更至 5 元的舊股最後交易日訂在 8 月 17 日。

朋億上半年營收 35.40 億元，年增 45.43%，毛利率 23.76%，年增 3.8 個百分點，營益率 14.95%，年增 12.2 個百分點，稅後純益 3.6 億元，年增 67.27%，每股稅後純益達 10.6 元。

朋億指出，今年上半年台灣、中國地區銷售金額皆較去年同期成長，分別年增 86.08%、11.27%，占整體營收比重為 46.49%、46.22%，與去年同期台灣、中國地區營收比重 36.34%、60.41% 相比，凸顯單一地區營收集中風險已降低。

朋億董事會今日也決議通過股票面額自 10 元更改為 5 元，舊股最後交易日為 8 月 17 日，新股將在 8 月 29 日上市買賣，重新掛牌參考價為最後營業日收盤價的二分之一。

朋億補充，公司資本額仍維持 3.39 億元，透過變更股票面額，在不影響原有股東持股權益下，可增加流通股數、讓更多投資者參與，活絡市場交易，新股權利義務與舊股票同，僅每股淨值與每股純益會隨著面額變更有所異動。

展望第三季，朋億積極擴大兩岸地區接單，增加專業人才與供應商合作，整體在手訂單仍保持歷史新高水位，訂單能見度高，隨著在手訂單陸續出貨並挹注營收，可望創造未來營運向上成長。