美國政府為川普加徵關稅辯護 但拜登仍在評估是否削減

儘管白宮考慮縮減中國進口關稅以降低消費者價格和緩解通膨，不過面對法律最後期限，政府仍先為前朝川普政府辯護。

美國貿易代表辦公室周一 (1 日) 提交文件，表示他們認為川普政府引用美國《1974 年貿易法》第 301 條款，自 2018 年 7 月起對中國加徵關稅，是「適當措施」。

此前，多家公司於 2020 年 9 月控告川普政府，認為他針對大約 3500 億美元商品，實施第三和第四批關稅的過程過於廣泛和倉促。應美國聯邦貿易法院今年 4 月份的要求，美國貿易代表辦公室提交文件，為川普的行動做出更全面解釋。

這使得拜登政府正同時處理兩件事，一是捍衛其前任的計畫，同時研究可能改變它的方法。

美國國家安全委員會發言人 John Kirby 近期表示，這些關稅「設計不當」，增加了美國家庭的成本。

據高級政府官員表示，拜登總統尚未就關稅的後續選項做出決定。官員和熟悉此事的人士表示，政策辯論中，政治助手建議拜登保持徵稅不變。

美國貿易代表辦公室在周一提交的文件中表示，加徵懲罰性關稅旨在「應對中國為繼續實施不利於美國的做法，而採取的防禦行動」。上周在與中國國家主席習近平通話時，拜登沒有透露下一步關稅方面的行動。

另一方面，也傳出國家安全委員會在關稅討論中，支持第三種選擇—針對中國的工業補貼展開新調查的同時，取消部分關稅，這一想法似乎正在獲得關注。