〈中華電育兒福利〉教保中心啟用每月只收2000元 近900名員工申請

中華電 (2412-TW) 今 (2) 日舉行職場互助式教保服務中心開幕典禮，董事長謝繼茂表示，全台共有 9 處教保服務中心，主要收托集團員工 2-6 歲的幼兒，每月收費只要 2000 元，目前全台接近 900 名員工提出申請。

中華電在雙北、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都設立 9 處、共 16 班職場互助教保服務中心，收托 2 足歲至 6 足歲的幼兒，對象以員工子女與孫子女為優先，並提供教育教育課程。

謝繼茂表示，教保中心歷時 2 年多的規劃與改建裝修，目前每月收費 2000 元，全台接近 900 名員工申請，除了既有的教保中心外，也正在規劃擴充教保中心量能，但會以都市區、員工需求高的地區來擴增新點。

教保中心結合千里眼與 i 寶貝智慧聲控服務等軟硬體資源，其中，千里眼是利用高速網路寬頻，搭配攝影機與大型雲端影像即時儲存與管理平台的監視系統、i 寶貝則是有各項聲控服務，包括說故事、聽兒歌、提醒代辦事項等。

總統蔡英文今日出席開幕典禮時提到，社會面臨少子化的挑戰，政府要改善年輕人的壓力，喊出 0 到 6 歲國家養等政策和目標，今天是真正落實與執行，政府會持續創造友善職場環境。

行政院長蘇貞昌則指出，政府積極推動育兒津貼加倍、增加托兒場所等，中華電的教保中心可以容納 60 個名額，但來了 300 位小朋友，可見量能還不夠，未來政府會擴大各單位的托育中心。