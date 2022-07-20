中華電攜盛弘集團 打造基層診所視訊診療系統

中華電 (2412-TW) 攜手盛弘 (8403-TW) 集團旗下翰鼎數位與耀聖資訊，今 (20) 日共同發表台灣基層診所視訊診療系統。中華電利用視訊協作與雲端技術，開發出診所所需的視訊診療系統服務，並與盛弘集團的醫療資源整合，打造遠距醫療照護鏈。

台灣基層診所視訊診療系統，不需讓民眾安裝任何 APP，透過簡訊就能與診所醫師連線，進行醫療或衛教諮詢，同時支援多方視訊、畫面截圖及筆畫等功能，此外，透過視訊診療系統整合，診療作業完成後，健保申報資料、時戳、簽章、電子病歷也同步完成。

盛弘集團董事長楊弘仁表示，旗下 2 家子公司翰鼎數位與耀聖資訊，為台灣首創預防醫學健康服務公司，其中，翰鼎數位負責醫療影像及諮詢過程的電子簽章、資料加密與身份認證等法定資訊程序；耀聖資訊則是專注在西醫診所資訊管理系統，讓視訊診療、健保申報流程更順暢，目前已服務超過 3500 家。

中華電資訊技術分公司總經理林昭陽指出，此次合作中，中華電以視訊協作及雲端服務為基礎，進一步開發出適用於基層診所的視訊診療系統服務，並透過與盛弘集團合作，發展成台灣基層診所視訊診療系統，未來也將與其他醫療健康資訊管理系統廠商業者合作。

根據衛福部統計，今年 5 月 15 至 6 月 22 日疫情期間，使用視訊及電話問診的遠距診療患者人數共有 185 萬人，案件數達 312 萬件，其中視訊診療占 74%，電話問診占 26%，超過 1.2 萬家基層診所占其服務量的 81%。